Поставки угля за рубеж начали приносить убытки российским экспортерам

Российские угольщики снова начали терпеть убытки от экспорта. Причина — рост себестоимости добычи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Средняя себестоимость добычи угля в РФ сегодня составляет $30 за тонну. Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя — прим. ред.) при экспорте через Дальний Восток также составляет $30. То есть маржинальность является нулевой.

При этом нетбэк при экспорте российского угля через Северо-Запад составляет всего $13, что дает глубоко отрицательную маржу.

«Восстановление угольных индексов возможно к концу года на фоне активизации закупок угля для восполнения запасов к зимнему периоду и подорожания газа», — допустил руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов.

Одним из основных импортеров российского угля является Китай. В Минэнерго РФ рассчитывают с 2025-го нарастить поставки по этому направлению до 100 млн тонн в год.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев предсказал, какая страна к 2030 году станет главным покупателем российского угля.