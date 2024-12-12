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Астрономы обнаружили неизвестный объект рядом с черной дырой

AJ: обнаружены следы столкновения массивной черной дыры с неизвестным объектом

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NASA/CXC/SAO/D

Американские астрономы сделали необычное открытие в галактике Центавра А, расположенной примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. Наблюдения показали следы столкновения мощной струи частиц, выброшенной сверхмассивной черной дырой, с неким неизвестным объектом. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AJ).

Черная дыра, расположенная в центре галактики Центавра А, уже давно привлекает внимание своей активностью. Она испускает мощные струи высокоэнергетических частиц, которые распространяются на значительные расстояния, охватывая всю ширину галактики.

Однако ученые впервые наблюдали столь необычную форму лучей, обусловленную взаимодействием струи с препятствием — объектом, получившим название C4. Исследователи предполагают, что этот объект может являться массивной звездой или ее газовым потоком. Однако ни одна из этих гипотез пока не нашла подтверждения.

Дальнейшие исследования помогут пролить свет на природу загадочного объекта C4. Однако уже сейчас открытие может стать новым шагом на пути к пониманию сложных процессов взаимодействия мощных выбросов черных дыр с окружающей средой.

Ранее ученые обнаружили необычную находку в одной из спиральных галактик.

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