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В Минтрансе заявили, что восстановят шесть разрушенных мостов в Курской области

Министр Старовойт: шесть разрушенных ВСУ мостов в Курской области восстановят

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Курской области восстановят шесть мостов, которые были полностью разрушены в результате атаки украинской армии. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе выступления на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«Шесть довольно серьезных мостов разрушены. Они полностью разрушены, поэтому необходимо будет их восстановить для нормальной жизнедеятельности», — заявил он.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в результате атак украинских военных. По его словам, все необходимые работы нужно начинать сразу после разрушений.

7 декабря на брифинге Хинштейн назвал ситуацию в Курской области крайне непростой. В ходе выступления врио губернатора выразил надежду на то, что территории освободят очень быстро, и отметил, что властям региона предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ранее Хинштейн высказался о возможной смене правительства Курской области.

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