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Травмированной Нэнси Пелоси сделали операцию в Люксембурге

Нэнси Пелоси после падения в Люксембурге заменили тазобедренный сустав

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ARMENIAN PRIME MINISTER/Reuters

84-летней экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, получившей травму в Люксембурге, сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Ян Крейгер.

По его словам, операция прошла успешно, политик идет на поправку.

Представитель бывшего спикера также заявил, что она благодарна американским военным в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль в Германии и медперсоналу люксембургской больницы Кирхберг за их доброту и заботу.

Пелоси споткнулась упала во время визита с делегацией конгресса Соединенных Штатов в Люксембург, где праздновалась 80-я годовщина Арденнской операции. По информации источников газеты New York Times, в результате падения политик сломала бедро.

В ноябре Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет. Законодательница была избрана от 11-го округа штата Калифорния.

Ранее в МИД России заявили, что Пелоси попадет в «ад, который она честно заслужила своей русофобией».

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