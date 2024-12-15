Травмированной Нэнси Пелоси сделали операцию в Люксембурге

84-летней экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, получившей травму в Люксембурге, сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Ян Крейгер.

По его словам, операция прошла успешно, политик идет на поправку.

Представитель бывшего спикера также заявил, что она благодарна американским военным в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль в Германии и медперсоналу люксембургской больницы Кирхберг за их доброту и заботу.

Пелоси споткнулась упала во время визита с делегацией конгресса Соединенных Штатов в Люксембург, где праздновалась 80-я годовщина Арденнской операции. По информации источников газеты New York Times, в результате падения политик сломала бедро.

В ноябре Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет. Законодательница была избрана от 11-го округа штата Калифорния.

Ранее в МИД России заявили, что Пелоси попадет в «ад, который она честно заслужила своей русофобией».