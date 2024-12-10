Пьяный россиянин устроил стрельбу у ночного клуба

В Калининграде росгвардейцы по горячим следам задержали мужчину, стрелявшего из ружья около ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 6 утра 9 декабря и попал на записи камер видеонаблюдения. Нетрезвый мужчина произвел один выстрел в воздух из ружья возле входа в ночной клуб и скрылся.

Злоумышленник бросился бежать, но был замечен нарядом Росгвардии, патрулировавшим улицы. Оружие, которое мужчина успел выбросить, росгвардейцы обнаружили под одним из припаркованных автомобилей. Выяснилось, что злоумышленник устроил ссору с одним из посетителей ночного клуба и выстрелил в воздух. Задержанного передали в отдел полиции для разбирательств.

До этого сообщалось, что в Выборге мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета и испугал прохожих. Стрелявшего удалось задержать, им оказался 33-летний местный житель, по данным ведомства, он устроил стрельбу из хулиганских побуждений. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил стрельбу и напал на полицейского с системным блоком.