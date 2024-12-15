Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский чиновник заявил о повреждении объектов в Запорожской области

Федоров: несколько объектов в подконтрольной Киеву части Запорожья получили урон

close
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько инфраструктурных объектов в подконтрольной украинским властям части Запорожской области получили повреждения в ночь на 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

Чиновник рассказал, что в течение суток на вверенной ему территории произошли как минимум 429 взрывов. На этом фоне властям начала поступать информация об ущербе, нанесенном ряду объектов инфраструктуры.

Какие именно постройки получили урон, в заявлении не уточняется.

В тот же день повреждение инфраструктурного объекта выявили в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. Однако сообщивший об этом мэр населенного пункта Александр Сенкевич не стал раскрывать детали произошедшего.

13 декабря заместитель главы администрации Львовской области Андрей Годик в эфире украинского телемарафона на канале ТСН заявил, что шесть энергетических объектов на территории региона получили урон. Это произошло в результате утренних взрывов, уточнил чиновник.

Ранее пять атомных реакторов на Украине снизили мощность из-за ударов по энергетическим объектам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами