Украинский чиновник заявил о повреждении объектов в Запорожской области

Несколько инфраструктурных объектов в подконтрольной украинским властям части Запорожской области получили повреждения в ночь на 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

Чиновник рассказал, что в течение суток на вверенной ему территории произошли как минимум 429 взрывов. На этом фоне властям начала поступать информация об ущербе, нанесенном ряду объектов инфраструктуры.

Какие именно постройки получили урон, в заявлении не уточняется.

В тот же день повреждение инфраструктурного объекта выявили в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. Однако сообщивший об этом мэр населенного пункта Александр Сенкевич не стал раскрывать детали произошедшего.

13 декабря заместитель главы администрации Львовской области Андрей Годик в эфире украинского телемарафона на канале ТСН заявил, что шесть энергетических объектов на территории региона получили урон. Это произошло в результате утренних взрывов, уточнил чиновник.

Ранее пять атомных реакторов на Украине снизили мощность из-за ударов по энергетическим объектам.