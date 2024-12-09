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Полицейский в США врезался на мотоцикле в толпу

Полицейский в Калифорнии сбил на мотоцикле 10 человек

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Reuters

Полицейский мотоцикл врезался в толпу зрителей на фестивале в калифорнийском Палм-Спрингсе. Об этом сообщает местная газета Desert Sun.

Инцидент произошел в центре города. Сотрудник дорожной полиции во время проезда мимо зрителей пытался совершить на мотоцикле трюк. Он резко поднял мотоцикл на заднее колесо и затем потерял контроль над ним. В результате неуправляемая машина протаранила толпу. 10 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Их срочно доставили в больницу. Сам виновник происшествия получил тяжелую травму руки.

Власти на целый час вынуждены были прервать фестиваль.

4 декабря сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске байкер угодил в растянутую между деревьями веревку.

В сентябре сообщалось, что врачи подмосковной больницы в Истре восстановили руку 29-летнего мужчины, который серьезно пострадал в ДТП с мотоциклом.

Ранее мотоциклист попал в реанимацию после аварии на перекрестке в Петербурге.

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