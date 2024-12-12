Россиянам объяснили, как мошенники воруют их данные через гифки

Мошенники могут присылать своим жертвам GIF-изображения в мессенджерах, под которыми маскируются вредоносные программы, чтобы украсть их личные данные. Об этом kp.ru рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

«Пользователю приходит изображение, он, не чуя подвоха, кликает на картинку, ролик оживает, персонаж смеется, пляшет или поздравляет с Новым годом. Но в картинку вшит так называемый исполняемый файл — набор инструкций, который заставляет компьютер выполнить определенную задачу. Файл загружается сразу, как вы активируете картинку, а загрузившись, подтягивает шпионские или вирусные программы», — пояснил эксперт.

По его словам, раньше такую схему обмана могли применять для операционных систем Windows, однако теперь могут пострадать и мобильные телефоны. Он отметил, что опасность представляют только те гифки, на которые нужно нажать, чтобы активировать их. В целом Токаренко посоветовал не открывать сообщения с незнакомых адресов и не нажимать на сообщения от знакомых, если они пересылают их.

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов до этого говорил, что гифки сегодня стали популярным видом контента, часто их используют в личных переписках. По этой причине большинство пользователей не ожидают, что за подобными сообщениями может скрываться угроза раскрыть свои личные данные злоумышленникам и потерять все средства, отметил эксперт.

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