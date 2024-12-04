Священник обосновал право патриарха Кирилла владеть яхтой

Священнослужители тоже могут жить богато, а яхта, которую приписывают патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, принадлежит не личности, а статусу. Такое мнение выразил в интервью на телеканале «Союз» настоятель храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия в Новосибирске Александр Сахненко.

«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему на ней катаются, я говорю: «Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и яхта батюшки Василия из села», — сказал он.

По его словам, пока не доказано, действительно ли патриарх владеет яхтой. Но даже если это так, то нет ничего плохого в том, чтобы Кирилл «пару раз в месяц катался на яхте и отдыхал на свежем воздухе», отметил священник. Он добавил, что у президента РФ «тоже есть дорогая итальянская мебель и дворцы», однако «это принадлежность не личности, а статуса».

Telegram-канал Baza предположил, что Сахненко имел в виду яхту «Паллада», которую журналисты называли собственностью патриарха Кирилла. По данным «Коммерсанта», заказчиком строительства «Паллады» было Управление делами Президента России, после чего судно было передано флоту Спасо-Преображенского монастыря. Стоимость яхты оценивается в $4 млн.

Ранее патриарх Кирилл напомнил о «пути в ад» для богачей, не помогающих бедным и нуждающимся.