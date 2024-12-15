В Керченском проливе продолжают спасение членов экипажа тонущего танкера

Спасателям осталось спасти еще пять человек с терпящего бедствие судна «Волгонефть-212» в Керчеснком проливе. Об этом сообщили РИА Новости источники из экстренных служб.

Там отметили, что восемь членов экипажа терпящего бедствие танкера уже подняли из воды.

Утром 15 декабря Telegram-канал SHOT написал, что два судна в Керченском проливе потерпели крушение. Речь шла о «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239». В публикации отмечали, что танкеры перевозили более восьми тысяч тонн мазута. При этом из-за ЧП нефтепродукты могут вылиться в Керченский пролив. Морские волны пробили суда в нескольких километрах от берега, уточнили журналисты.

Пресс-служба ГУ МЧС Крыма уточнила, что на борту «Волгонефти-212» находились 13 членов экипажа.

Позже пресс-служба МЧС РФ заявила, что к месту ЧП направился вертолет Ми-8 с сотрудниками экстренных служб на борту. Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий».

Ранее в акватории реки Большая Невка в Санкт-Петербурге затонул пассажирский теплоход.