Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночных атак беспилотников

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и сбили на территории одного из районов Воронежской области несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате падения одного беспилотника началось возгорание на промышленном объекте. Его уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

В течение этой ночи над пятью регионами Российской Федерации перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.