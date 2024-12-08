Над Россией за ночь сбили более 40 беспилотников

В течение ночи над пятью регионами Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили больше всего дронов на территории Белгородской области — 17 единиц. Кроме того, 12 летательных аппаратов были сбиты над Курской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.

Этой ночью на всей территории Белгородской области действовал режим ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей региона спуститься в подвал и оставаться там до сигнала об отбое ракетной опасности, которую объявили через пять минут.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.