В Благовещенске четыре человека попытались поджечь военкомат и получили сроки до 17 лет

Суд вынес приговор четверым жителям Благовещенска за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии следствия, обвиняемые пришли к зданию комиссариата, при себе у них были бутылки с зажигательной смесью. При этом фигуранты разбирательств получали приказы от куратора в мессенджере, за выполнение всех инструкций россиянам обещали деньги.

Благовещенцев задержали на месте, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Суд признал фигурантов виновными в покушении на совершение террористического акта, их осудили на сроки от шести до 17 лет. Осужденных отправят в тюрьму и колонию строгого режима.

До этого в Приморье 26-летняя студентка подожгла военкомат по заданию кураторов с Украины. За выполненное задание ей предложили 50 тысяч рублей. После поджога местную жительницу задержали. Суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы.

Ранее в Москве крановщика приговорили к 24 годам за поджог столичного военкомата.