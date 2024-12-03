Российских школьников могут начать проверять на склонность к терроризму

Российских школьников могут начать тестировать на предмет склонности к экстремистским и террористическим действиям. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы Госсовет Татарстана.

Законодатели республики предлагают ввести обязательное социально-психологическое тестирование, которое должно помочь определить потенциальных экстремистов. Поводом для разработки законопроекта называют рост инцидентов с поджогами военкоматов и объектов на железной дороге.

Обязательной проверку хотят сделать, так как от добровольных (например, на наркотики) родители нередко отказываются. Ожидается, что она поможет модернизировать меры по профилактике экстремизма среди молодежи.

Количество диверсий в России с участием подростков действительно выросло в последние месяцы.

Так, 30 ноября в Ярославской области задержали 14-летнего и 16-летнего подростков, подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования. По словам мальчиков , они решились на преступление после предложения от неизвестного лица. Представившийся «главным менеджером» человек отправил им геолокацию и пообещал 20 тыс. руб. за поджог релейных шкафов.

Ранее в Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д.