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Муфтий Чечни осудил запрет хиджаба в школах

Муфтий Чечни Межиев: запрет на ношение хиджаба в школах нарушает Конституцию

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Depositphotos

Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области является нарушением Конституции. Соответствующее заявление муфтия Чечни и советника главы республики Салаха Межиева опубликовали в Telegram-канале Духовного управления мусульман региона.

Межиев обратил внимание, что Россия является многонациональной страной, в которой живут представители разных народов, религий и конфессий. При этом в Конституции закреплены права человека на свободу совести и вероисповедания. В связи с этим, принимаемые документы не должны нарушать положения основного закона, отметил муфтий.

«Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — сказал советник главы Чечни.

Межиев выразил надежду, что принятие подобного документа связано с его недостаточной проработкой, а не «целенаправленными действиями против мусульман, направленными на дискриминацию».

22 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, которым запретило ношение хиджабов и никабов в общеобразовательных учреждениях. Требование предполагало, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

Ранее в Волгограде учительница сделала замечание подростку в хиджабе и стала получать угрозы.

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