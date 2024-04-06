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В Чечне запретили «быструю музыку»

Кадыров утвердил требования к темпу музыкальных произведений в Чечне

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров утвердил требования к темпу музыкальных произведений в Чечне, которые ограничивают темп от 80 до 116 ударов в минуту для исполнения музыкальными группами в регионе. Об этом сообщает портал »Грозный-Информ» со ссылкой на министра культуры Чечни Мусу Дадаева.

«Озвучил окончательное решение, согласованное с главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — заявил Дадаев.

По словам главы минкульта Чечни, это решение было принято для того, чтобы музыка, исполняемая местными коллективами, соответствовала «чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил чеченским чиновникам заняться благотворительностью и заплатить по долгам покупателей магазинов.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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