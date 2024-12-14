Среди москвичей резко увеличился спрос на шрамирование

В Москве наблюдается резкий рост интереса к шрамированию среди мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

За прошедший год количество желающих пройти эту процедуру увеличилось на 20%. В основном среди клиентов преобладает мужская аудитория в возрасте от 25 лет. Shot отмечает, что москвичи стремятся выглядеть устрашающе, чтобы отпугнуть потенциальных противников при виде брутального шрама.

При этом многие мужчины, попробовавшие эту процедуру, скрывают ее искусственное происхождение. По информации канала, цена на шрамирование начинается от 10 тысяч рублей. Кроме того, клиенты специализированных салонов рискуют получить травмы лицевых нервов, что может негативно сказаться на мимике.

Шрамирование представляет собой специфическую технику нанесения узоров на кожу, имитирующих шрамы. Некоторые желающие предпочитают шрамы, напоминающие хирургические или оставшиеся от холодного оружия. Как указывает SHOT, салоны могут отказать в услуге клиентам с определенными физическими или психическими проблемами, а также тем, кто не проходил тест на ВИЧ.

До этого жительница Англии сделала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин на лице, и осталась с большими шрамами.

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