Женщина осталась со шрамами на лице после инъекций ботокса

Жительница Англии сделала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин на лице, и осталась с большими шрамами, пишет Daily Star.

58-летняя Саманта Лоугер из Чешира рассказала, что сделала несколько инъекций ботокса у своего нового косметолога. Вскоре после процедуры у неё появились болезненные абсцессы на челюсти, которые привели к длительному лечению и необходимости принимать антибиотики.

Косметолог пытался успокоить её, однако состояние ухудшалось. Саманта рассказала, что из-за этого ей пришлось отказаться от поездки на свадьбу к подруге в Испанию. Поняв, что ситуация патовая, Лоугер обратилась к доктору Робинсону, который смог диагностировать проблему и назначить новое лечение.

Врач считает, что причиной могло стать использование грязной иглы или недостаточная подготовка кожи перед инъекцией. Саманта призывает других быть осторожными и обращаться только к квалифицированным специалистам, так как её опыт показал, что низкие цены могут обернуться большими проблемами.

Ранее женщина осталась с опущенными веками после неудачной пластической операции.