Ученые выяснили, как люди относятся к чужим татуировкам

Группа ученых из Германии изучила, как люди относятся к чужим татуировкам. Оказалось, что основную роль играет степень покрытия тела татуировками и культурные нормы самого наблюдателя. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

В опросе приняли участие 487 взрослых из Германии. Им показывали фотографии двух моделей (мужчины и женщины) с различными степенями покрытия тела временными татуировками. Дизайн тату включал естественные, геометрические и животные мотивы.

Участники оценивали каждую фотографию по шкале от одного до семи, где семь означало наивысшую степень красоты. В результате наивысшие оценки получили модели без татуировок.

Также ученые выяснили, что татуировки на лице наименее привлекательны даже для мастеров-татуировщиков. При этом люди моложе 50 лет были в целом более толерантны к татуировкам, чем более возрастные респонденты. Участники же, сами имеющие тату, оценивали татуированных моделей выше, чем тех, у кого тату не было.

Исследователи предполагают, что популярность татуировок достигла своего пика, и их восприятие начинает меняться. Однако отношение к ним продолжает сильно зависеть от возраста, профессии и наличия собственных татуировок.

В дальнейшем исследователи планируют охватить более разнообразные категории респондентов, а также изучить влияние факторов.

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