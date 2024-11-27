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В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за снежного циклона

Мэр Шутенков: в Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за циклона

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Depositphotos

В Улан-Удэ — столице Бурятии — ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося снежного циклона. Об этом заявил мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале.

«Все службы переведены в усиленный режим, техника Комбината по благоустройству наготове», — подчеркнул он.

Шутенков заверил, что в случае снегопада будет организована оперативная уборка улично-дорожной сети.

Занятия в школах будут проводить в двух форматах — дистанционном и очном, продолжил мэр. Отсутствие на уроках не будет считаться прогулом, уточнил он.

Городским учреждениям и предприятиям Шутенков рекомендовал сократить продолжительность рабочего дня в случае снегопада.

Накануне сообщалось, что в Благовещенске за ночь на 26 ноября выпало почти три декадные нормы осадков. По данным властей, сегодня погода в городе побила рекорд 97-летней давности. Однако синоптики предупредили, что цифры не окончательные и снег все еще продолжает идти.

Ранее синоптик предупредил россиян об аномальной погоде.

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