Врач объяснил, кто сможет принять участие в исследовании онковакцины

В клиническом исследовании онковакцины смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

«Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение: безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов», — сообщил Каприн.

К участию в исследовании приглашаются люди с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения более не доступны. Каприн отметил, что общее состояние здоровья участников должно оцениваться по шкале ECOG в пределах 0-2, и с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.

Также он добавил, что набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время.

Препарат был разработан в НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с ИМБ им. Энгельгардта РАН и получил название «ЭнтероМикс».

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что меланома и метастазы исчезают после применения новой онковакцины, что показывают доклинические исследования препарата.

Ранее российский онколог приписывал пациентам рак ради премий.