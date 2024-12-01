Гинцбург рассказал, как действует новая онковакцина

Меланома и метастазы исчезают после применения новой онковакцины, это показывают доклинические исследования препарата. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — заявил собеседник агентства.

Гинцбург пояснил, что в настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний. По словам собеседника агентства, для этого планируется привлекать онкологические институты.

25 ноября глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцину, которую разработали специалисты ведомства, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года.

Скворцова отметила, что в результате эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных было выявлено не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но также и сокращение объемов на 75–80%.

В свою очередь генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что вакцина против онкологии должна создаваться индивидуально под нужды каждого пациента, а создать универсальный препарат невозможно.

Ранее стало известно, когда в России начнут применять онковакцину.