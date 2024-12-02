В Минздраве призвали полностью запретить в России продажу сигарет и вейпов

Запрет на курение сигарет и вейпов на улице не решит проблему никотиновой зависимости населения – нужны более радикальные меры, считает пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян. В беседе с НСН в числе таких мер она назвала полный запрет на ввоз, производство и продажу никотинсодержащей продукции.

Россияне сегодня чаще вынуждены курить на улице, так как в общественных местах и помещениях это запрещено. Курением на ходу они наносят себе еще больший вред — горячий дым или пар в сочетании с холодным воздухом разрушают эмаль зубов, пояснила специалист. Однако вредят они не только себе — демонстрация вредной привычки способствует ее распространению, считает Гамбарян. По ее мнению, бороться с этим нужно не локальными запретами, а радикальными мерами.

«Для достижения целей государственной политики противодействия потреблению табака и никотиносодержащей продукции нужны не половинчатые меры, а полный запрет на ввоз, производство, оборот и потребление всей новой электронной никотинсодержащей продукции», — заявила врач.

Уже после принятия таких серьезных решений можно будет обсуждать вывод табачных изделий из гражданского оборота, запрет на курение в определенном возрасте и другие шаги, добавила специалист. Что касается курения на ходу, то реализовать такую меру в отдельности будет сложно, заключила эксперт Минздрава.

Напомним, с инициативой запретить курение на ходу выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов. Он объяснил это тем, что вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками, а также ухудшает экологию из-за загрязнения воздуха и выброшенных сигаретных окурков. За нарушение этой меры он предложил штрафовать людей на сумму не менее 5 тыс. рублей.

Ранее эксперт предупредил, что запрет курить на ходу приведет к поножовщине.