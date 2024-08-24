Названы необратимые последствия курения электронных сигарет

Главная опасность различных систем доставки никотина — вейпов и электронных сигарет — в их составе, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

«Жидкости для вейпов могут содержать в себе различные химические вещества, совсем не предназначенные для попадания в легкие. Состав жидкостей настолько разнообразен с химической точки зрения, что человек, который вдыхает пар от электронных сигарет, по сути, играет в рулетку: настолько непрогнозируемым может оказаться эффект от вдыхания жидкости вейпов. При этом все наполнители для таких девайсов содержат в себе никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль, глицерин и тяжелые металлы, такие как никель, хром, свинец, кадмий. Все они пагубно влияют на легкие, так глицерин создает своеобразную пленку внутри органа и мешает легкому расправиться, что затрудняет дыхание. Никотин, помимо зависимости, вызывает воспаление и повреждение ткани легкого. Пропиленгликоль раздражает и сушит дыхательные пути, отсюда и появляется характерный сухой кашель курильщика», — объяснил он.

При этом, как рассказал Нефедов, влияние вейпов на развитие рака легкого пока не доказано, так как прошло еще мало времени.

«90% случаев рака легкого связаны именно с курением табака. Чтобы доказать это, потребовалось 30 лет постоянного употребления табака населением. В случае с вейпами риски непредсказуемы, но нельзя сказать, что эти устройства безопасны или менее вредны, чем обычные сигареты. Курильщик альтернативных сигарет постоянно парит, количество тяжек никак не ограничено. К тому же он употребляет солевой никотин, который вызывает зависимость сильнее, чем обычный», — добавил врач.

Вейпер постоянно вдыхает канцерогены и другие вещества, содержащиеся в электронных аналогах сигарет, которые приводят к воспалению и мутации тканей легкого. В перспективе это может привести к раку легкого, но пока нет исследований, которые однозначно подтверждали бы это утверждение, так как прошло еще недостаточно много времени.

По словам онколога, лучшее, что может сделать человек для своего здоровья — это отказаться от употребления систем доставки никотина.

«Ингаляция легких тяжелыми металлами, канцерогенами и рядом неизвестных веществ совершенно точно приведет к снижению функции легких и вероятнее всего необратимым последствиям в будущем. Это существенный риск, которому подвергает себя человек из-за никотиновой зависимости. От нее непросто избавиться, но это возможно. Для начала важно принять такое решение, обозначить свою мотивацию для отказа от вредной привычки и заручиться поддержкой близких. Можно также воспользоваться специальными препаратами, которые снижают или вовсе блокируют синдром отмены. Чем раньше получится отказаться от курения, тем быстрее и качественнее ткани легкого смогут восстановиться. Бросить курить никогда не поздно: даже после внушительного стажа курения отказ от никотина положительно влияет на весь организм и возвращает годы жизни человеку обратно», — сказал онколог.

Однако, если отказаться от курения как табака, так и новых девайсов не получается, то необходимо ответственно относится к своему здоровью.

«Для людей, которые курят 30 лет по одной пачке в день, обязательно прохождение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Этот метод выявляет даже самые маленькие опухоли, которые говорят о ранней стадии рака легкого. А именно в это время его лечение максимально эффективно. Если человек неограниченно курит вейпы на протяжении нескольких лет, ему рекомендуется проверить функцию легких у терапевта. Если есть подозрения на изменения в легких, лучше всего пройти НДКТ и убедиться, что с ними все в порядке», — резюмировал специалист.

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