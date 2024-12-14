В Днепропетровске произошел теракт

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) произошел террористический акт. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«В Днепре взрывное устройство возле машины взорвалось, паблики пишут о пострадавших и погибшем», — написал он.

По словам блогера, это далеко не первый такой случай. Шарий отметил, что в городе «скопление коллцентров, там есть, за что побороться».

По данным Нацполиции Украины, при взрыве пострадали, в том числе, два сотрудника полиции.

До этого в Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ярмарке в городе Эльмсхорн.

По данным издания, 17-летний гражданин Германии взял уроки вождения большегрузных автомобилей для того, чтобы на рождественской ярмарке въехать в толпу людей. Прокуратура выяснила, что подросток состоял в группах и чатах, связанных с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в социальных сетях, а также общался с другими исламистами в Германии, Марокко и Соединенных Штатах.

Ранее в России за год предотвратили почти 200 терактов.