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В Омске мальчика придавило ледяной плитой

МЧС: в Омске мальчика придавило ледяной плитой

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МЧС России

В Омске мальчика придавило ледяной плитой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

Об инциденте сообщили очевидцы события. По их словам, ребенок оказался зажат на склоне реки Иртыш.

«На крутом берегу из льдин образовались пещеры. Внутри них играли дети. В момент одна из них обвалилась, зажав 13-летнего подростка», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, прохожие пытались помочь ребенку, однако глыбы были неподъемные.

До этого в Михайловке Волгоградской области случайный прохожий вытащил из ледяной воды школьников, которые гуляли по тонкому льду пруда.

Инцидент произошел 12 декабря. Четверо подростков 14, 13, 12 и 10 лет отправились на прогулку. Дети решили перейти замерзший пруд по льду, на середине водоема лед не выдержал веса одного из них и проломился. Ребенок потянул за собой своих товарищей. Свидетелем происшествия стал молодой человек, который бросился им на помощь и вытащил из водоема.

Ранее в Мурманской области прохожий спас ребенка, провалившегося в яму с ледяной водой.

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