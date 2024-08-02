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В Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга

В Кремле отвергли обвинения в том, что Россия пополняет обменный фонд для торга

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения РФ в том, что она якобы пополняет «обменный фонд» для торга с Западом.

«Здесь можно ответить вопросом на вопрос – а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян за рубежом, постоянным арестам россиян Соединенными Штатами Америки? Какие цели преследуют США для этого?» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Российской Федерации в том, что она якобы пополняет «обменный фонд», чтобы торговаться с Западом.

Он назвал такие обвинения абсурдными и совершенно неоправданными.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

До этого заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами не повлечет за собой изменений в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее в Кремле раскрыли детали обмена заключенными между РФ и США.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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