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Центр Астаны оказался обесточен из-за хищения кабелей

Центр Астаны на несколько часов остался без света из-за хищения кабелей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Жилые комплексы и административные здания в центре Астаны остались без света на несколько часов из-за хищения кабелей. Об этом сообщила пресс-служба электрораспределительной компании «Астана РЭК».

Уточняется, что на подстанции «Чубары» произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта.

По данным «Астаны РЭК», причиной стало хищение кабельной линии. В настоящее время на месте находятся четыре оперативно-выездные бригады, которые производят переключения. Без электричества остаются 11 жилых комплексов, а также здание МИД Казахстана.

Новость дополняется.

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