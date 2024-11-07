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Открытие первых станций Троицкой линии метро разгрузило соседние ветки

Максим Ликсутов: более 30 тыс. пассажиров пользуются Троицкой линией метро ежедневно

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

После открытия первых станций Троицкой линии Московского метрополитена на соседних линиях стало заметно свободнее, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что ежедневно Троицкой линией метро пользуются более 30 тыс. пассажиров.

«Запуск Троицкой линии дал новые маршруты 1 млн москвичей, а также более 200 тыс. студентов и сотрудников образовательных, научных, медицинских учреждений. Их поездки стали комфортнее и до 25% быстрее», — сказал он.

Ликсутов добавил, что в перспективе вся Троицкая линия улучшит транспортную доступность Новой Москвы.

«Расширяем рельсовый каркас столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил он.

По словам Ликсутова, открытие первых станций Троицкой линии разгрузило Сокольническую на 5%, а Калужско-Рижскую – на 6%.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, как метро Москвы работает в часы пик. Он отметил, что ежедневно более 20% потока в метро Москвы приходится на часы пик (почти 1,7 млн поездок). По его словам, в часы пик (с 8 до 9 утра и с 18 до 19 вечера) на линии выходит максимальное число составов.

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