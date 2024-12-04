Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство следующей очереди Троицкой линии метро будет завершено уже в 2025 году. Его заявление опубликовано на сайте правительства Москвы.

Кроме того, градоначальник сообщил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию метро в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в метро Москвы к 2030 году увеличится с нынешних 75% до 90%.

«Был период, когда мы отстали в развитии транспортной инфраструктуры, особенно метро, и конечно, москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причем это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные. Первоклассные по своему качеству и архитектуре», — прокомментировал ход развития московского метрополитена Собянин.

До этого Собянин заявил, что ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург будет способствовать развитию регионов.

Ранее в московском метро юноша проехался на хвосте поезда и попал на видео.