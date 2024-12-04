Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

Собянин: cтроительство Бирюлевской линии метро планируется завершить в 2030 году

close
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство следующей очереди Троицкой линии метро будет завершено уже в 2025 году. Его заявление опубликовано на сайте правительства Москвы.

Кроме того, градоначальник сообщил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию метро в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в метро Москвы к 2030 году увеличится с нынешних 75% до 90%.

«Был период, когда мы отстали в развитии транспортной инфраструктуры, особенно метро, и конечно, москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причем это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные. Первоклассные по своему качеству и архитектуре», — прокомментировал ход развития московского метрополитена Собянин.

До этого Собянин заявил, что ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург будет способствовать развитию регионов.

Ранее в московском метро юноша проехался на хвосте поезда и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами