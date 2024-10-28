Максим Ликсутов рассказал, как метро Москвы работает в часы пик

Ежедневно более 20% потока в метро Москвы приходится на часы пик (почти 1,7 млн поездок), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

Ликсутов отметил, что часы пик длятся с 8 до 9 утра, а также с 18 до 19 часов вечера.

По его словам, в это время на линии выходит максимальное число составов.

«Благодаря этому мы можем соблюдать самые короткие интервалы на наиболее востребованных линиях: около 90 секунд. Включаем все эскалаторы на спуск или подъем, а также усиливаем информирование на месте о каких-либо ограничениях», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что ежедневно московское метро помогает миллионам пассажиров вовремя добираться до нужных точек города.

«Часы пик для мегаполиса — это особенные периоды, когда вся транспортная система работает максимально слаженно и четко. Обеспечение надежных и безопасных поездок горожан — задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — заключил Ликсутов.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что за первый месяц работы новой станцией «Потапово» воспользовались более 400 тыс. раз.