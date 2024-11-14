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Петербурженка с шизофренией воткнула нож в глаз отцу и отрезала ему палец

В Петербурге дочь напала с ножом на отца-пенсионера и выколола ему глаз

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Depositphotos

В Петербурге женщина напала с ножом на пожилого отца и выколола ему глаз. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел днем 13 ноября в одном из домов по улице Кропоткина. 42-летняя петербурженка набросилась на 69-летнего отца в подъезде, тот попытался убежать от вооруженной дочери, но не смог. Женщина воткнула клинок ему в глаз и отрезала фалангу пальца на левой руке, в состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали.

Врачи зафиксировали у пациента ранение головы с повреждением глазного яблока, сквозные раны век и частичную ампутацию одного из пальцев. Пострадавший написал заявление, однако его дочь, скорее всего, избежит ответственности и будет отправлена на лечение в психиатрическую клинику. У нее уже диагностирована шизофрения, к моменту нападения она стояла на учете. Подозреваемая была задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее страдающий психическим расстройством подросток напал на отца-инвалида.

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