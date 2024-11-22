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Китаец аннулировал брак из-за того, что жена скрыла от него удаление матки и шизофрению

В Китае мужчина решил аннулировать брак, узнав, что жена удалила матку

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Shutterstock

В Китае мужчина бросил жену за то, что она скрыла от него имеющееся психическое заболевание и перенесенную операцию по удалению матки. Об этом сообщает SCMP.

В сентябре прошлого года житель провинции Хэнань, назвавшийся фамилией Чжоу, познакомился с помощью свахи с женщиной на семь лет старше себя. Разница в возрасте китайца не смутила, и уже в октябре пара обручилась. Мужчина заплатил за невесту выкуп в размере 10 тыс. юаней, а в день регистрации брака подарил возлюбленной еще 40 тыс.

Их свадебная церемония состоялась в ноябре, однако вскоре Чжоу стал замечать странности в поведении жены. Позже он выяснил, что еще до брака его супруге диагностировали шизофрению. Он также был потрясен, узнав, что жена и ее семья скрывали тот факт, что она перенесла гистерэктомию.

Оскорбленный китаец подал иск с требованием аннулировать брак из-за сокрытия его женой серьезных проблем со здоровьем. Женщина не стала оспаривать это требование. Суд вынес решение в пользу мужчины, пользователи китайских соцсетей также встали на его сторону. Вернула ли китаянка потраченные на нее денежные средства, не уточняется.

Ранее в шведской больнице 33 женщинам беспричинно удалили матку и принесли извинения.

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