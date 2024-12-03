В Петербурге пенсионер устроил поджог на железной дороге

Сотрудники полиции задержали пожилого петербуржца, который по заданию неизвестных пытался устроить поджог на железной дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции Рыбацкое в Невском районе города. Злоумышленник устроил поджог железнодорожного оборудования. Подозреваемого удалось задержать, им оказался 62-летний пенсионер. При обыске в его доме обнаружили зажигательное вещество, а также куртку, ботинки, рюкзак, два мобильных телефона и товарные чеки о приобретении жидкостей, при помощи которых подозреваемый изготовил горючую смесь.

Известно, что поджигатель действовал по заданию неизвестных, которые связались с ним по телефону и контролировали его действия. Возбуждено уголовное дело о попытке теракта, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее россиянка обиделась на сожителя и подожгла квартиру.