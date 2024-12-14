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СК проверит инспекторов ПДН, не проверявших семью пострадавшего мальчика из Прокопьевска

В Прокопьевске проверят инспекторов ПДН после истязаний мальчика отчимом

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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи Кузбасса проводят проверку органов соцзащиты после того, как отца заподозрили в истязании мальчика из Прокопьевска. Об этом сообщает NGS42.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, после инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности должностных лиц, которые должны были обратить внимание на ситуацию.

«Семья считается многодетной, так как у пострадавшего ребенка есть младшие брат и сестра. Соответственно, их должны были проверять органы опеки, соцзащиты и инспекторы ПДН», – поделился источник.

При этом известно, что родители не только избивали ребенка, но и не устроили его в школу. Специалисты ведомства выяснят, проводили ли ответственные лица необходимые проверки.

Отчима 12-летнего мальчика задержали после инцидента, произошедшего в конце ноября. Ребенок сбежал из дома и два дня прятался в местном магазине. У него было изуродовано лицо и сломана нога.

По данным местных СМИ, пострадавшего дома морили голодом, заставляли есть стиральный порошок. Помимо этого, отчим рассек пасынку губу и сам пытался ее сшить. Мужчину арестовали.

Ранее в Нижегородской области мать избивала детей и зашивала им раны самостоятельно.

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