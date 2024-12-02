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Мальчик, которого избивал отчим в Прокопьевске, находится в отделении интенсивной терапии

Губернатор Кузбасса рассказал о состоянии мальчика из Прокопьевска

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Глава Кузбасса Илья Сердюк навестил в больнице мальчика из Прокопьевска, которого истязал отчим. В своем Telegram-канале он рассказал о деталях встречи.

На данный момент пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Специалисты делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента. После того, как это произойдет, ребенку предстоят пластические операции и общение с психологами.

«Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись», – поделился губернатор.

Ребенку уже сделали экстренную операцию, вскоре его передадут из Прокопьевска в областную детскую больницу. В медучреждение он попал после того, как сбежал из дома.

В конце ноября 11-летний пострадавший сбежал из дома, его мать обратилась за помощью только спустя сутки. Мальчика обнаружили в одном из местных магазинов, где он прятался.

У найденного было изуродовано лицо и сломана нога. Известно, что его морили голодом и заставляли есть стиральный порошок. Все это, по данным СМИ, делал его отчим. Перед побегом он рассек ребенку губу и самостоятельно пытался ее сшить.

На данный момент мужчина арестован.

Ранее россиянин несколько месяцев избивал родного сына и пасынка и стал фигурантом дела.

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