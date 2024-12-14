Стало известно, какое наказание могут получить школьницы, избившие девушку в Котельниках

Школьницы, которых задержали после нападения на сверстницу в подмосковных Котельниках, могут отправиться в колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

После инцидента в учебном учреждении в СК возбудили дело по статье о хулиганстве. По данным источника, уголовная ответственность по статье наступает с 14 лет и предусматривает в том числе и лишение свободы до семи лет.

Предполагалось, что подозреваемых направят в спецучреждение закрытого типа, но там находятся только те, кто не достиг возраста уголовной ответственности.

По словам учащихся, некоторых школьников также избивала одна из подозреваемых. Как рассказала ее знакомая, девушка всегда «была агрессивной, устраивала конфликты».

На школьниц правоохранители обратили внимание после того, как в социальных сетях появилось видео. На нем девушки 14-15 лет закрыли ровесницу в туалете, там они оскорбляли знакомую и избили ее.

У пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Ранее в Подмосковье объяснили, как QR-коды помогут школьникам защититься от травли.