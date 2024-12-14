Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое наказание могут получить школьницы, избившие девушку в Котельниках

РИА Новости: школьницам, избившим сверстницу в Котельниках, грозит 7 лет колонии

close
Depositphotos

Школьницы, которых задержали после нападения на сверстницу в подмосковных Котельниках, могут отправиться в колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

После инцидента в учебном учреждении в СК возбудили дело по статье о хулиганстве. По данным источника, уголовная ответственность по статье наступает с 14 лет и предусматривает в том числе и лишение свободы до семи лет.

Предполагалось, что подозреваемых направят в спецучреждение закрытого типа, но там находятся только те, кто не достиг возраста уголовной ответственности.

По словам учащихся, некоторых школьников также избивала одна из подозреваемых. Как рассказала ее знакомая, девушка всегда «была агрессивной, устраивала конфликты».

На школьниц правоохранители обратили внимание после того, как в социальных сетях появилось видео. На нем девушки 14-15 лет закрыли ровесницу в туалете, там они оскорбляли знакомую и избили ее.

У пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Ранее в Подмосковье объяснили, как QR-коды помогут школьникам защититься от травли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами