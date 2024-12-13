В Дамаске раздались взрывы

Мощные взрывы произошли в Дамаске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сирийской столице.

По данным ливанского телеканала Al Manar, взрывы вызваны обстрелом со стороны Израиля. Информации о том, какие конкретно объекты попали под удар, пока нет.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее раскрыли причину стремительного разгрома армии Асада.