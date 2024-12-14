В Ленобласти четырехлетняя девочка попала в реанимацию после взрыва печи

В Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка госпитализирована с травмами после взрыва печи. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом.

Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер. У девочки также диагностированы перелом челюсти и ключицы, контузия и ожоги легких. В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Амурской области ресурсоснабжающая компания заплатит ребенку, который получил ожоги обеих ног по вине ее сотрудников. Во время прогулки восьмилетний мальчик забрел на территорию котельной и упал в неогороженную яму с золой.

Ранее на Алтае шестилетняя девочка провалилась в яму с горячей золой на территории детского сада.