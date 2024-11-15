Парящие мосты и парк в облаках: в Москву пришла вертикальная урбанизация В Москве введут в эксплуатацию дом по трендам мировой урбанистики

Вертикальная урбанизация, или вертикальная инфраструктура, – это один из основных трендов в развитии современных городов. Мегаполисы не могут расти вширь бесконечно. Рано или поздно возникает потребность собрать всю необходимую инфраструктуру в одном месте. И тогда появляются высотные здания, организованные по принципу слоеного пирога. В них соседствуют жилые этажи, деловые центры, социальные и развлекательные объекты, зеленые зоны и многое другое. В Москве скоро будет введен в эксплуатацию первый дом, объединивший лучшие решения вертикальной урбанистики. Рассказываем, чем примечательно это событие.

Вертикальная инфраструктура – это гораздо больше, чем просто разместить кафе, спортклуб или магазин на первом этаже жилого дома. Речь идет о выстраивании автономной экосистемы, где есть все, что нужно для комфортной жизни. Жилые этажи и общественные пространства не просто дополняют друг друга. Вертикальная инфраструктура позволяет сэкономить место и расширить парковые зоны вокруг многоэтажных зданий. Часто сады и террасы располагаются на крыше и фасадах самого здания. Можно даже сказать, что эра вертикальной урбанистики началась именно с экспериментов с озеленением.

Одним из первопроходцев был французский ботаник и дизайнер Патрик Блан, прославившийся еще в 90-е годы прошлого столетия. Именно ему принадлежит концепция вертикального сада и живых зеленых стен. Оказалось, что растения не только защищают фасады и кровлю здания от излишнего нагревания, но и гасят уличный шум, принимают на себя пыль и газовые выхлопы автомобилей.

Идеи вертикального сада были подхвачены в Европе и других частях света. В Милане появился комплекс из двух многоэтажек Bosco Verticale, в Сингапуре – Школа искусств WOHA, в Коломбо (Шри-Ланка) – эко-небоскреб Clearpoint Residencies.

Символами вертикальной урбанизации стали Бурдж Халифа – самое высокое в мире здание, расположенное в Дубае (ОАЭ, 828 м), Shanghai Tower и здание Всемирного финансового центра в Шанхае, и, конечно же, знаменитый сингапурский комплекс Marina Bay Sands. Он состоит из трех башен, увенчанных консольной платформой, на которой расположен парк и 150-метровый «бескрайний» бассейн.

Все эти проекты добавляют новое измерение понятиям «комфорт» и «качество жизни» в современном мегаполисе. Россия не отстает от передовых строительных тенденций.

Событие десятилетия

В Москве тоже идет строительство крупного объекта в духе вертикальной урбанистики – это четвертый квартал «События». В апреле 2024 года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, выступая на семинаре Москомархитектуры, назвал этот проект примером «архитектурных амбиций, которые город перед собой ставит».

«Событие» строит в Раменках компания «Донстрой»: четвертый квартал состоит из трех башен, соединенных между собой «парящими» мостами на уровне 25-27 этажей. Вторая и третья башни получили еще один переход – на уровне 50-го этажа. В сентябре 2024 года компания как раз подняла и установила мост — высота составила 170,59 метра над землей. Это максимальный показатель среди подобных сооружений в России. Рекорд был признан экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD и занесен в Реестр рекордов России.

close Визуализация четвертого квартала «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Весь концепт связанных между собой башен, футуристичные фасады и переходы на многометровой высоте придумал знаменитый московский архитектор Филипп Никандров, автор башни «Эволюция» в Москва-сити и «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. По его словам, идея «парящих» мостов возникла не случайно. Города становятся все выше, рано или поздно наступает момент, когда переходов на уровне земли или стилобата перестает хватать. Поэтому логично соединить дома между собой на других уровнях, чтобы люди могли беспрепятственно переходить из одной башни в другую.

Такое решение уже не раз использовалось в Москве и других городах. Уникальность четвертого квартала «События» в том, что здесь технические проходы превратились в центры притяжения – общественные пространства, где можно поработать, провести бизнес-встречу, позаниматься спортом и просто отдохнуть. Это решение является настоящей градостроительной новацией.

Инфраструктура «от» и «до»

На крышах башен и «парящих» мостах разместится небесный парк с прочными ограждениями из толстого стекла, доступный только для жителей «События» и их гостей. Здесь будут расположены открытые смотровые площадки, беговые дорожки длиной 300 метров, места для прогулок, тренажеры, спортивные и детские площадки, зеленые лаунж-зоны с мобильной мебелью и даже коворкинг. Пользоваться всем этим можно будет круглый год.

Таким образом, в Москве появится уникальное трехуровневое пространство, состоящее из приватных и абсолютно открытых участков. Единственная в своем роде зеленая зона отдыха между небом и землей, доступная всем жителям квартала. Здесь можно будет реализовать практически любые жизненные сценарии, буквально не выходя на улицу. Позаниматься спортом, отдохнуть в лаундж-зоне, поработать в коворкинге, пригласить на встречу делового партнера или просто насладиться закатом – через панорамные окна или стоя на «парящем» мосту.

close Визуализация четвертого квартала «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

«Мы создаем крупномасштабное и многомерное пространство для жизни на высоте с беспрецедентными видовыми характеристиками», – подчеркивает автор проекта, архитектор Филипп Никандров. И действительно, если говорить о картинке за окном, то второго такого места в Москве просто не существует. Жильцы четвертого квартала «События» смогут каждый день любоваться лучшими видами столицы: здание МГУ, Воробьевы горы, Парк Победы, Поклонная гора, Москва-сити – весь город отсюда будет виден как на ладони.

С небес на землю

Естественно, в условиях мегаполиса зеленых зон много не бывает. Поэтому на земле вокруг четвертого квартала «События» организовано сразу несколько территорий для досуга и отдыха. Ближайшая – это арт-двор: креативное пространство с футуристическими объектами, которое продолжает общую архитектурную концепцию всего проекта. Здесь есть арки с качелями, детская площадка, скалодром, кафе и ресторан с зелеными террасами, лаунж-зоны, спортивная площадка и многое другое. Единственное, чего никогда не будет, – это автомобили: внутри квартала планируется построить трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.

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Следующее зеленое пространство – грандиозный парк «Событие». Общая площадь составляет 24 гектара – это общественные территории, бульвары, рекреационные зоны и сады. Природная часть парка площадью свыше 12 гектаров уже открыта для посещения. Здесь проложено 1,5 км беговых дорожек, 2,7 км велодорожек и 1,6 км экологических троп, обустроены детские и спортивные площадки, места для пикника, лекторий и многое другое.

Часть целого

Четвертый квартал «События» входит в состав масштабного проекта компании в Раменках. «Донстрой» уже ввел здесь в эксплуатацию две очереди проекта «Огни» (2 007 квартир), первый и второй кварталы «События» (1 036 квартир), два клубных дома «Река» (269 квартир). Всего более 425 тысяч кв. м недвижимости.

В двух корпусах четвертого «События», строящихся на сегодняшний день, проектом предусмотрено 1 110 квартир площадью почти 80 тысяч кв. м. Завершить строительство «Донстрой» планирует в 2025 году. Однако проект уже успел собрать целый ряд престижных отраслевых наград: в их числе «Лучший строящийся жилой небоскреб бизнес-класса: Urban Awards 2023» и «Проект года бизнес-класса в Москве: Move Realty Awards 2022». Парк «Событие» стал финалистом конкурса правительства Москвы в номинации «Строительство парков и общественных пространств».

close Визуализация четвертого квартала «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

Нестандартый футуристичный и стильный проект помог компании «Донстрой» в очередной раз подчеркнуть свой статус трендсеттера в девелопменте. Ведь помимо района Раменки на счету компании – проект «Символ», связанный с реновацией территории завода «Серп и молот» в Лефортово, «Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы и другие крупные проекты. За 30 лет своей деятельности компания построила в столице более 50 объектов в бизнес-, премиальном и люксовом сегменте, общая площадь застройки составила более шести миллионов кв. м. На сегодняшний день в зданиях, возведенных девелопером, живут почти 100 тысяч человек.

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