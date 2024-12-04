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Пассажиры «Азимут» семь часов ждут вылета из-за технической неполадки «Суперджета»

В Сочи пассажиры семь часов ждут вылета из-за технической неполадки «Суперджета»

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Телеграм-канал Авиаторщина

Пассажиры авиакомпании «Азимут» семь часов ждут вылета «Суперджета» в Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации канала, рейс должен был вылететь 4 декабря в 9 утра. Пассажиры прошли регистрацию, сдали багаж и ожидали в стерильной зоне. Сначала посадку отложили на три часа. После этого клиентов авиакомпании все же посадили в автобус и привезли к самолету Superjet 100. Когда все заняли свои места, воздушное судно выдвинулось к взлетной полосе, но через 20 минут вернулось на место стоянки. Пассажиров высадили и вернули в аэровокзал.

По словам одной из пассажирок рейса, в качестве причины задержки была озвучена «техническая неполадка».

До этого авиакомпания «Азимут» объявила о выплатах пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, клиенты получат по 100 тысяч рублей компенсации.

Ранее «Суперджет» отменил взлет в аэропорту Минвод из-за неисправности компьютера.

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