ТЦ в Башкирии частично обрушился из-за пожара

Торговый центр «Аструм» в Салавате в Башкирии частично обрушился из-за пожара, спасатели локализовали огонь на площади 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«На данный момент пожар удалось локализовать на площади 2 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1 200 квадратных метрах», — сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС добавили, что работы по ликвидации пожара продолжаются с участием 40 специалистов и 14 единиц техники. В ведомстве отметили, что проводится пенная атака с помощью пожарного пеноподъемника, поданы 4 пожарных ствола.

По данным спасателей, пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар в торговом центре «Аструм» начался днем 31 августа (по местному времени). Изначально площадь возгорания составляла всего 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей.

Ранее в Чите произошел пожар в торговом центре.