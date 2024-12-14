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Жители Орла сообщили о сильных взрывах

SHOT: жители Орла сообщили о нескольких сильных взрывах в небе над городом

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Орла сообщили, что несколько сильных взрывов раздались в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

По их данным, до этого в одном из районов был слышен характерный звук пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Официальной информации пока не поступало.

13 декабря в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Владимирской областью.

10 декабря директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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