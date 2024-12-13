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Российские военные уничтожили несколько беспилотников во Владимирской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Владимирской областью

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Владимирской области. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«В период с 5:05 до 5:40 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 13 декабря Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой.

Вечером 12 декабря в Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.

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Атаки БПЛА на Россию
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