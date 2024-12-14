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Экс-спикер Рады оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Экс-спикер Рады Разумков: перспективы Украины вступить в НАТО стремятся к нулю

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РИА «Новости»

Внешняя политика президента Владимира Зеленского стремительно приближает к нулю. С таким заявлением выступил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков украинской журналистке Елене Курбановой на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.

«Перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю», — сказал Разумков.

Он добавил, что гарантии, которые могла бы получить Украина от Североатлантического альянса, также резко сокращаются.

По словам Разумков, риторика Зеленского, которая действовала на западных партнеров в начале конфликта, уже давно не имеет силы.

До этого стало известно, что отправка «миротворцев» на Украину не поможет Зеленскому, и стране придется понижать мобилизационный возраст для продолжения боевых действий. Об этом написал в социальных сетях народный депутат Украины Александр Дубинский, который в данный момент находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Ранее NYT предсказал переговоры по Украине в 2025 году.

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