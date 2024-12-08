Депутат допустила индексацию пенсий выше анонсированного

Индексация страховых пенсий россиян в 2025 году может превысить 7,3%, которые анонсировало правительство. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

С 1 января страховая пенсия неработающим и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%, напомнила она.

Депутат подчеркнула, что если инфляция в стране превысит прогнозируемый годовой уровень, то правительство имеет полномочия по доиндексации пенсии.

«И такое решение правительство обязано принять до 1 февраля 2025 года. Посмотрим, что будет по результатам года», — сказала Бессараб.

3 декабря заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщал, что регулятор по итогам года ожидает инфляцию выше прогноза в 8–8,5%.

Страховая пенсия — это основной вид пенсии, который выплачивается государством. Она устанавливается в фиксированном размере по достижении пенсионного возраста. Размер зависит от стажа работы и размера зарплаты.

Ранее россиянам рассказали, как сделать перерасчет пенсии.