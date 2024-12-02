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Россиянам рассказали, как сделать перерасчет пенсии

Депутат Никитин: для перерасчета пенсии в 2025 году нужны паспорт и СНИЛС

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Для перерасчета пенсии в 2025 году россиянам нужно обратиться в Социальный фонд. Заявление можно подать в электронном виде через портал или приложение «Госуслуги», в Соцфонде при личном визите и в любом ближайшем отделении МФЦ, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Общий пакет документов должен включать заявление в Соцфонд, общегражданский паспорт, СНИЛС. Если перерасчет делает поверенное лицо, необходимо оформить доверенность на уполномоченного представителя. Список документов дополняется обычно в индивидуальном порядке. Может понадобиться трудовая книжка, выписка из индивидуального лицевого счета, справка с места работы», — отметил депутат.

По его словам, у россиян могут запросить некоторые дополнительные документы: справку об инвалидности (если пенсию рассчитывают с учетом физиологических ограничений), справку о наличии иждивенцев (например, свидетельство о рождении детей).

Никитин уточнил, что заявление обычно рассматривается в течение пяти рабочих дней. Депутат добавил, что в случае различных межведомственных запросов или дополнительных документов рассмотрение заявления могут приостановить на срок до трех месяцев. Сам перерасчет делают с первого числа месяца, который следует за месяцем подачи заявления.

В 2025 году в России запланировано повышение пенсий для различных категорий граждан. С 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции за 2024 год. Это повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Для работающих пенсионеров это станет первой индексацией с 2015 года, когда была приостановлена индексация их пенсий. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Ожидается, что средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

С января 2025 года надбавки для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будут назначаться автоматически, без необходимости подачи заявления. Размер надбавки составит 1200 рублей. С 1 января 2025 года вдовы и вдовцы военнослужащих, воспитывающие их детей, получат право на страховую пенсию по потере кормильца.

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