Россия продлила повышенные пошлины на товары из недружественных стран

Правительство России решило продлить повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Эти меры касаются таких категорий товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольные напитки и сладости, аккумуляторы и строительные материалы, оружие и ряд других товаров. Ранее срок действия ограничений был установлен до 31 декабря 2024 года.

В июле председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение пошлин на ряд потребительских товаров из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

Пошлина в размере 35% применяется к таким продуктам, как кондитерские изделия, печенье, туалетная вода, шампуни, а также моющие и чистящие средства и другим. Для вина и пива установлена пошлина в 20%, но не менее $1,5 за литр.

Ранее Путин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС.