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Россия продлила повышенные пошлины на товары из недружественных стран

РФ на год продлила повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран

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Михаил Голенков/РИА Новости

Правительство России решило продлить повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран до конца 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Эти меры касаются таких категорий товаров, как парфюмерия и косметика, алкогольные напитки и сладости, аккумуляторы и строительные материалы, оружие и ряд других товаров. Ранее срок действия ограничений был установлен до 31 декабря 2024 года.

В июле председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение пошлин на ряд потребительских товаров из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России.

Пошлина в размере 35% применяется к таким продуктам, как кондитерские изделия, печенье, туалетная вода, шампуни, а также моющие и чистящие средства и другим. Для вина и пива установлена пошлина в 20%, но не менее $1,5 за литр.

Ранее Путин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС.

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