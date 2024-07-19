Россия ввела повышенные пошлины на сладости и аккумуляторы из недружественных стран

Повышенные таможенные ставки теперь будут применяться на ввоз из недружественных стран свинцовых аккумуляторов и кондитерских изделий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В частности, пошлина в размере 35% от таможенной стоимости вводится на кондитерские изделия в виде желе (включая фруктовую пасту), на леденцовую карамель, тоффи и аналогичные сладости.

Пошлина в размере 35% вводится также на аккумуляторы, поставляемые из недружественных стран.

На содержащие какао шоколадные конфеты, вафли и кондитерские изделия из сахара ставка составит €0,73 за 1 килограмм. На покрытое шоколадом печенье и вафли — €0,35 за 1 килограмм.

Постановление вступит в силу через неделю. Действие пошлин продлится до 31 декабря 2024 года.

17 июля сообщалось, что Россия стала вдвое меньше ввозить вина из Европы. В денежном выражении закупки сократились до €30,3 млн, рекордно низкого с апреля 2022 года показателя.

Ранее в России продлили ограничение на вывоз риса из страны.