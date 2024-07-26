В ЦБ рассказали о влиянии на экономику пошлин на товары из недружественных стран

Увеличение пошлин на ряд потребительских товаров из недружественных стран не окажет значительного влияния на инфляцию в России. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит ТАСС.

«Воздействие данного решения будет ограниченным, так как оно затронет лишь небольшую часть товаров из потребительской корзины — около 7%, если не ошибаюсь. Поэтому мы полагаем, что последствия будут незначительными», — подчеркнула она.

Правительство России установило повышенные ставки таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, которые будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Пошлина в размере 35% применяется к таким продуктам, как кондитерские изделия, печенье, туалетная вода, шампуни, а также моющие и чистящие средства и другим. Для вина и пива установлена пошлина в 20%, но не менее $1,5 за литр.

Ранее в России продлили ограничение на вывоз риса из страны.